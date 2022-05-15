Стрелявшего по людям в Буффало обвинили в убийстве первой степени

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинение стрелявшему в супермаркете в Буффало. За убийство первой степени мужчине грозит пожизненное заключение. Об этом заявил прокурор штата Джонн Флинн.

«Этот человек был привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, что является высшим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк. Оно влечет за собой пожизненное заключение без права досрочного освобождения», — сказал Флинн. Цитату привел телеканал CNN.

По словам прокурора, ведомство также изучает возможность предъявить обвинение в терроризме. Он пообещал, что правосудие восторжествует.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Судья назначил проведение судебно-медицинской экспертизы. Слушание по делу стрелка состоится через пять дней. После проведения заседание расследование продолжится.

Мужчина открыл огонь в супермаркете в субботу, 14 мая. По информации местных СМИ, в результате стрельбы погибли 10 человек. Ранения получили три человека, двое из которых находятся в критическом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.