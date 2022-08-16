Великобритания подала заявку на полет самолета-разведчика RC-135 над территорией России. В Минобороны это назвали сознательной провокацией и пообещали не допустить нарушения воздушного пространства РФ. Накануне британский самолет-разведчик уже пришлось вытеснять из российского неба в Мурманской области. Политолог и публицист Владимир Корнилов уверен, что Россия будет вынуждена вернуться к жестким принципам советских времен, чтобы отвадить Запад от своих границ.

Далее — его прямая речь.

Британцы хотят пролеты над российской территорией самолетов-разведчиков, причем желательно почаще и побольше. Инцидент, который произошел недавно возле мыса Святой Нос в Мурманской области, свидетельствует о том, что они желают изучить все наши территории, все наши базы и так далее.

Великобритания не просто готова на провокации, она их постоянно совершает, в том числе провокации военного толка. Мы знаем, что периодически летали самолеты-разведчики над территорией Советского Союза. Это пришлось прекращать довольно решительным образом, сбив один из таких самолетов.

С тех пор мы действовали в рамках договоренностей — пытались во всяком случае. Однако после того, как Великобритания, США и коллективный Запад в целом попрали все эти международные договоренности и международное право, мы вынуждены вернуться к тем временам, когда сбивали — и будем сбивать — за подобные провокационные полеты над нашей территорией.

Если они полетят над территорией России, опять будут подняты в воздух наши истребители, как это было вчера. Попробуют сначала отогнать наглых британцев от нашей территории, а затем, если эти сигналы не услышат, будет открыта стрельба на поражение — как в случае с британским военным кораблем возле Севастополя.