Эксклюзив 10 сентября 2023, 23:39 «Стреляют по мирным». Австралийский блогер попросил Пушилина передать послание западному миру Пушилин: поставляющие ВСУ оружие страны становятся соучастниками преступления

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Австралийский блогер Джонни сразу после телемоста с Центризбиркомом подошел к врио главы ДНР Денису Пушилину и рассказал, как только что видел последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Он обратился к политику с просьбой оставить послание западным странам, поставляющим Украине оружие.

«В Куйбышевском районе сейчас были на месте обстрела. Видел молодую девушку с ранами на лице. Я вижу каждый день, как мирные жители страдают от оружия, которое посылает мое правительство. И не вижу, чтобы стреляли по военным. Стреляют по мирным. Передайте свое послание западным странам», — попросил Джонни.

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Денис Пушилин ответил, что все страны, которые присылают Украине военную помощь, становятся соучастниками военных преступлений и несут ответственность перед всеми погибшими и пострадавшими.

«Знаете, послание западным странам, которые продолжают поставлять вооружение киевскому режиму, простое. Поставляя вооружение украинскому режиму, невозможно сломить Донбасс. Донбасс невозможно стереть. Донбасс уже есть. Соответственно, отправляя очередную партию оружия, западные страны, правительства, которые ставят свою подпись под этим, становятся соучастниками военных преступлений, потому что это оружие в основной своей массе наносит ущерб в первую очередь гражданскому населению», — сказал он.

Врио главы ДНР также добавил, что завуалированность поставок оружия под гуманитарную миссию делает их особенно чудовищными.

«Это ложь, это абсурд. Не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих», — заключил Пушилин.