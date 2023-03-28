Мир 28 марта 2023, 08:37 Стрельбу в американской школе устроила женщина-трансгендер — СМИ «Интерфакс»: стрельбу в школе Нэшвилла устроила женщина-трансгендер flickr

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Женщина-трансгендер Одри Хейл устроила бойню в приходской школе Нэшвилла в США. Она убила шестерых человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Хейл было 28 лет. Известно, что ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Предположительно, женщина училась в этой школе.

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Начальник городской полиции Джон Дрейк рассказал, что в доме Хейл стражи правопорядка нашли карту учебного заведения, письменные принадлежности и заявление стрелка. По словам Дрейка, мотивы преступления пока неясны.

«Мы расследуем все версии и, как только будем знать точно, сообщим», — подчеркнул она.

Накануне Хейл пришла в частную школу Ковернант и устроила стрельбу. При ней были пистолет и две автоматические винтовки. Она застрелила трех взрослых сотрудников учебного учреждения и трех девятилетних детей. Полиция ликвидировала виновницу стрельбы.