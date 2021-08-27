В Афганистане по-прежнему неспокойно. Стало известно о стрельбе, которая произошла у восточных ворот аэропорта Кабула. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Стрельба около восточных ворот аэропорта Кабула», — привело РИА «Новости» сообщило телеканала.

Накануне воздушную гавань афганской столицы сотрясли два взрыва. Первый произошел в районе ворот Аbbеу, где себя подорвал смертник. Второй взрыв раздался недалеко от гостиницы Baron, где собирались иностранцы. Ответственность за атаку на себя взяла местная ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Позже в Кабуле прогремели еще несколько взрывов.