Стрельбу открыли в больнице в Чехии. Есть погибшие

Все случилось в городе Острава. Четыре человека погибли, еще двое тяжело ранены. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

«Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Полиция рассказала, что стрелявшим оказался мужчина в красной куртке, его рост — около 180 сантиметров. Правоохранители продолжают его поиски и просят всех, кто что-либо знает о преступнике, сообщить об этом. Мотивы стрелка пока не ясны.

Издание Lidovky уточнило, что сейчас около больницы находятся силы спецназа, туда прилетел полицейский вертолет.