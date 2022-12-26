Мир 26 декабря 2022, 00:55 Стрельбу открыли на севере Косова — СМИ «Вечерние новости»: стрельбу открыли на севере Косова

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Стрельбу из автомата открыли в городе Зубин-Поток на севере Косова. Также в населенном пункте начались столкновения. Об этом написала сербская газета «Вечерне новости».

По информации издания, столкновения и стрельба начались в городе в 19:45 по местному времени (21:45 по московскому времени) в воскресенье, 26 декабря. Все случилось у выстроенных сербами баррикад. Косовский политик Альбин Курти ранее предупреждал, что баррикады не могут стоять вечно.

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Президент Сербии Александр Вучич в связи со столкновениями провел консультации с премьер-министром Аной Брнабич. Также он встретился с командованием ВС страны. После этого к линии разграничения срочно отправился начальник Генштаба ВС республики генерал Милан Мойсилович. Он выехал в город Рашка.

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Неделю назад сербы попытались прорваться через кордон полиции у Косова. В протестной акции участвовали несколько сотен человек. Они требовали освободить арестованных в Косове сербов. Спустя некоторое время обстановка на КПП стабилизировалась.