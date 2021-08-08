Стрельбу и сигнальные ракеты на границе Белоруссии и Литвы объяснили

Белоруссия проводит у границы с Литвой плановые учения. Так в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики объяснили сообщение о выстрелах и сигнальных ракетах в воздухе.

«Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали», — приводит РИА «Новости» слова представителя ГПК. Погранслужба еще 3 августа сообщала об учениях на границе с прибалтийским государством до 12 августа. Белорусские пограничники в эти дни отрабатывают усиление охраны и выявление и ликвидацию вооруженных формирований.

Ранее литовское национальное радио LRT сообщило, что их пограничники 7 августа слышали выстрелы на территории Белоруссии, в районе границы, а в небо несколько раз поднимались сигнальные ракеты.

На днях глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте рассказала, что нелегальные мигранты, которые согласятся добровольно уехать из страны, получат от прибалтийского государства по 300 евро. По ее словам, деньги будут выдавать наличными перед посадкой в самолет. Схитрить не получится: во второй раз при отъезде домой мигрант никаких денег не получит.