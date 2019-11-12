Стрельбу гонконгского полицейского по протестующим сняли на видео

Гонконг переживает новый взрыв насилия на своих улицах. Сотрудник полиции в упор выстрелил в участника акции протеста, который пытался помочь захваченному правоохранителем другу. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как протестующий в маске и белой толстовке идет в сторону полицейского. Офицер достает пистолета и направляет на демонстранта, а другой рукой хватает приближающегося мужчину за шею. На помощь задержанному бросается его товарищ, в которого полицейский стреляет практически в упор. После трех выстрелов мужчина падает на землю. Демонстрант в маске, которого первоначально пытались арестовать, вырвался на свободу. Ранения при стрельбе получил третий человек.

Выстрел гонконгского полицейского в студента засняли на видео Подробнее

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в больнице, тяжело раненый полицейским протестующий выжил. Это 21-летний студент местного вуза. Его доставили в больницу, где врачи провели экстренную операцию. Однако разошедшееся по Сети видео вызвало небывалый резонанс.

В официальном заявлении полиции Гонконга говорится, что в ходе акций протеста сотрудники ведомства несколько раз применили боевое оружие по отношению к демонстрантам.

Радикалы возводили баррикады по всему городу, когда их просили прекратить незаконные действия, они не подчинились. Полиция вынужденно применила силу. Позднее командир полиции Патрик Квок заявил, что раненый протестующий пытался вырвать у офицера пистолет.

Это не первый случай, когда полицейские Гонконга стреляют и ранят участников протестных акций. В начале октября по Сети разошлось видео, где пулю в грудь получает студент пятого курса. Молодой человек пытался ударить полицейского прутом, но силовик выстрелил из своего оружия. Впервые о применении огнестрельного оружия на улицах Гонконга со стороны полиции стало известно в конце августа, но о раненых тогда ничего не было известно.

Протестные акции в Гонконге продолжаются уже не первый месяц. Причиной первого выхода граждан на улицы стало заявление администрации города о принятии закона по экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая. Сам законопроект уже отозвали, но протестующие не перестают выходить. Теперь они требуют отставки главы администрации Кэри Лам.

Между тем после сегодняшних беспорядков глава администрации назвала участников протестной акции «врагами народа». В своем телеобращении она заявила, что если участники акций считают, что путем насилия они смогут подавить правительство Гонконга, то они могут забыть об этом. «Этого никогда не произойдет», — подчеркнула Кэри Лам.