Стрельба в ТЦ произошла сразу в двух штатах США. Есть жертва

Сразу в двух штатах США неизвестные открыли стрельбу по посетителям ТЦ. В штате Массачусетс ранена девушка-подросток, а в Алабаме погиб восьмилетний ребенок.

Все произошло примерно в одно и то же время.

По словам очевидцев, в штате Массачусетс молодые люди начали стрелять и попали в девушку, сейчас она в больнице. Позже подозреваемых задержали, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полицейское управление города.

В это время в другом штате США — в Алабаме — в стрельбе были ранены четыре человека. Позже один из них — восьмилетний ребенок — умер. Эту информацию подтвердили в местном полицейском участке.

Позже очевидцы выложили в сеть кадры самой стрельбы. Посетители торгового центра бегут врассыпную, а сотрудники скорой спешат оказать помощь пострадавшим.

В Алабаме преступников пока не нашли. Также не сообщается и о том, сколько их было.