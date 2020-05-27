Стрельба в центре Киева. Лидера наркокартеля из Черногории пытались убить

На опубликованных советником главы МВД Украины кадрах видно, как на оживленной улице в Печерском районе Киева к мужчине подбегают двое неизвестных, который до этого сидели в припаркованной рядом машине. Они открывают огонь из пистолетов. Мужчина получил несколько ранений, но все равно попытался сбежать от нападавших.

Жертвой покушения стал гражданин Черногории. По словам Геращенко, он получил пять пулевых ранений, из которых три — в грудную клетку. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию, написал советник главы МВД Украины.

Напавшие мужчины были позже задержаны. Они оказались гражданами Сербии, Черногории и Македонии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство, сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным украинских силовиков, мотивом покушения предположительно являлась преступная деятельность гражданина Черногории, являющегося лидером международного наркокартеля, нападение произошло в рамках передела сфер влияния в организации.