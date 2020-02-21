Стрельба в США унесла жизни двоих горожан

Злоумышленник убил одного человека и ранил троих. Позднее мертвым нашли и самого предполагаемого стрелка. Правоохранители подчеркнули. Что опасности для граждан более нет.

Пострадавших, включая сотрудника полиции, госпитализировали с травмами разной степени тяжести, сообщил «ПолитЭксперт».

Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка устанавливают сотрудники правоохранительных органов.