Стрельба в США унесла жизни двоих горожан
Неизвестный устроил стрельбу в жилом комплексе для пенсионеров в американском городе Колдуэлл. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Idaho Press-Tribune.
Злоумышленник убил одного человека и ранил троих. Позднее мертвым нашли и самого предполагаемого стрелка. Правоохранители подчеркнули. Что опасности для граждан более нет.
Пострадавших, включая сотрудника полиции, госпитализировали с травмами разной степени тяжести, сообщил «ПолитЭксперт».
Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка устанавливают сотрудники правоохранительных органов.