Стрельба в школе слышна в калифорнийском городе Санта-Кларита

Двое из них находятся в критическом состоянии. Стрельба началась примерно в 7:40 утра (18.40 по московскому времени). Кампус учебного заведения, насчитывающего 2,5 тысячи учеников, не был полностью заполнен, так как занятия еще не начались.

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Все ученики школы были немедленно эвакуированы, в других учебных заведениях округа приостановили учебный процесс. На месте работает полиция.

По сообщениям от местных органов, сначала подозреваемый азиатского происхождения в черной одежде скрылся с места преступления, но позже был обнаружен и больше не представляет угрозы. Личность стрелявшего пока не разглашается.

Позднее полиция сообщила, что он мертв.