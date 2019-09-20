Стрельба, в которой погиб 1 человек, произошла недалеко от Белого дома

Неизвестный открыл огонь в трех километрах от Белого дома в Вашингтоне. Информация об одном погибшем подтвердилась. Еще пятеро ранены.

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Сообщение о стрельбе поступило в полицию 19 сентября после 22:00 по местному времени. ЧП произошло в районе Коламбия-Хайтс.

Представитель полиции Вашингтона Стюарт Эмерман заявил, что двое из пяти пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило американское издание New York Post.

Стражи порядка разыскивают подозреваемого. О его личности, а также мотивах ничего не сообщается. Сейчас детективы проводят опрос свидетелей и просматривают видео с камер видеонаблюдения.

В Twitter появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как туда прибыли пожарные, полицейские, скорая помощь. Она госпитализировала раненых. Улица была оцеплена.