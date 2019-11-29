Стрельба случилась на Лондонском мосту. Видео

Он рассказал, что сначала увидел группу дерущихся мужчин, а потом приехала полиция и началась стрельба.

Очевидцы поделились видеозаписями инцидента. На кадрах видно несколько стоящих на мосту полицейских автомобилей со включенными проблесковыми маячками. Понять точно, что там происходит, нельзя. Журналист издания The Sunday Times Тим Шипман выложил в Twitter фото, на котором видно, что поперек проезжей части на месте инцидента стоит грузовик.

По сообщению репортера «Би-би-си» полицейские не пускают на место происшествия журналистов. Более подробной информации о случившемся пока нет.