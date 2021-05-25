Стрельба раздалась у мемориала Джорджу Флойду в годовщину его гибели. Видео

Журналист стал свидетелем перестрелки в день годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Съемку, которую он вел, пришлось прекратить.

Свой репортаж Филип Краутер вел с площади в Миннеаполисе, где установлен мемориал Флойду. Кадрами он поделился в Twitter.

Журналист услышал выстрелы, извинился перед аудиторией и сказал, что вынужден немедленно прекратить съемку. По словам Краутера, неизвестный выстрелили около 30 раз. До начала обстрела сотрудник СМИ рассказывал о новой полицейской реформе.

Позже американец сообщил, что ситуация на площади стабилизировалась, однако люди долго не решались покинуть свои убежища. Известно, что в ходе стрельбы одного человека ранили. Ему потребовалась госпитализация.

Афроамериканца Джорджа Флойда убили год назад во время задержания полицией. После случившегося по США прокатилась волна массовых протестов, а систему правоохранительных органов начали реформировать. За прошедшее время законодательные собрания штатов приняли свыше 140 новых законов — в том числе о надзоре за полицией.