Стрельба раздалась на вечеринке в Чикаго
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в американском штате Иллинойс. Пострадали как минимум 13 человек. Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.
Выстрелы раздались в районе Энглвуд в Чикаго. По неподтвержденной информации, в жилом доме проходила вечеринка. Именно оттуда раздалась стрельба.
В результате ЧП травмы получили 13 человек, их доставили в местные больницы с ранениями разной степени тяжести. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как критическое, сообщило Associated Press.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. Они допрашивают двух человек, одного из них задержали.