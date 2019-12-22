    22 декабря 2019, 17:07

    Стрельба раздалась на вечеринке в Чикаго

    Алена Макаренко

    Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в американском штате Иллинойс. Пострадали как минимум 13 человек. Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.

    Выстрелы раздались в районе Энглвуд в Чикаго. По неподтвержденной информации, в жилом доме проходила вечеринка. Именно оттуда раздалась стрельба.

    В результате ЧП травмы получили 13 человек, их доставили в местные больницы с ранениями разной степени тяжести. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как критическое, сообщило Associated Press.

    Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. Они допрашивают двух человек, одного из них задержали.