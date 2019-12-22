Стрельба раздалась на вечеринке в Чикаго

Выстрелы раздались в районе Энглвуд в Чикаго. По неподтвержденной информации, в жилом доме проходила вечеринка. Именно оттуда раздалась стрельба.

В результате ЧП травмы получили 13 человек, их доставили в местные больницы с ранениями разной степени тяжести. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как критическое, сообщило Associated Press.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. Они допрашивают двух человек, одного из них задержали.