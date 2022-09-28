Стрельба произошла в одной из больниц США | 360°

Мир 28 сентября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

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Viber Стрельба произошла в одной из больниц США В больнице Шервуда в США произошла стрельба Pxhere.com

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В одной из больниц Шервуда (штат Арканзас, США) произошла стрельба. Об этом власти штата сообщили в Twitter.

«Спецагенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF) реагируют на сообщения об инциденте со стрельбой в больнице святого Винсента в городе Шервуд», — указано в сообщении бюро в соцсети.

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Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По меньшей мере один человек получил ранение. Подозреваемого задержали правоохранители.

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Летом стрельба произошла в детском лагере городе Данканвилль (штат Техас, США). Правоохранители ранили открывшего стрельбу в ходе перестрелки, когда пытались его обезвредить.

В результате мужчина скончался после госпитализации. Никто из воспитателей и детей, находившихся на тот момент в лагере, не пострадал.

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