Стрельба произошла в ночном клубе в Испании. Один человек погиб | 360°

Мир 03 октября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Стрельба произошла в ночном клубе в Испании. Один человек погиб

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В результате стрельбы, которая произошла во время дискотеки в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид, погиб 21-летний мужчина. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщил телеканал Telemadrid.

По данным местного СМИ, мужчина получил смертельное ранение в голову.

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«Один человек погиб в результате стрельбы в ночном клубе Caña Brava в Фуэнлабраде. Еще трое получили легкие ранения», — процитировали сообщение «Известия».

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Два 18-летних парня и 36-летний мужчина были госпитализированы.

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