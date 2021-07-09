Стрельба произошла у детского сада в Марселе

По меньшей мере один человек убит в результате вооруженного нападения недалеко от детского сада в Марселе.

Согласно сведениям телеканала BFMTV, который ссылается на источник в полиции, все произошло в 11-м округе Марселя около 17:00 по местному времени (18:00 по московскому времени).

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 18-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Через некоторое время он скончался от полученных ран. Погибший занимался торговлей наркотиками, отметил телеканал со ссылкой на свой источник.

Также отмечается, что в результате происшествия пострадали еще три человека, уточнило РИА ФАН. Информация об их состоянии уточняется.

Преступнику удалось скрыться. Полиция ищет нападавшего.

Сегодня также стало известно о том, что в Хьюстоне (Техас, США) посетитель океанариума открыл стрельбу по людям. Сам злоумышленник погиб на месте. Сопровождавшая его девушка отделалась ранениями. Полиция выясняет мотивы преступника.