Стрельба произошла около рынка в Лос-Анджелесе. Есть пострадавший

Неизвестный открыл стрельбу около Центрального рынка в Лос Анджелесе (Калифорния, США). По предварительным данным, ранения получил минимум один человек.

Как сообщил телеканал CBS News, стрельба произошла вечером в субботу, 14 мая. Прибывшие на место правоохранители оцепили рынок. По словам сотрудников полиции, стрельба велась не внутри рынка, а снаружи.

Помимо экстренных служб, также на место происшествия выехали местные власти.

О состоянии пострадавшего пока никакой информации не поступало. Подозреваемый в преступлении, как уточняется, скрылся с места происшествия, другой официальной информации о нем тоже пока нет. Как отметил телеканал, известно только то, что очевидцы описали его как белого мужчину.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно, как посетители рынка разбегаются в разные стороны после услышанных звуков стрельбы.

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь по людям в одном из супермаркетов в Буффало, штат Нью-Йорк. По последним данным, число жертв возросло до 10, сообщило Associated Press со ссылкой на правоохранителей. Ранения получили три человека. Комиссар городской полиции Джозеф Грамалья заявил, то стрелок транслировал свои действия через камеру, прикрепленную к шлему у него на голове.

«Он вышел из машины. Он был очень сильно вооружен. У него было тактическое снаряжение. На нем был тактический шлем. У него была камера, с которой он в прямом эфире транслировал то, что делал», — сказал Грамалья.