Мир 11 мая 2023, 13:03 Стрельба произошла на заводе Mercedes в Германии, погиб один человек Bild: один человек погиб в ходе стрельбы на заводе Mercedes в Германии Википедия

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Стрельба произошла на заводе автомобильного производителя Mercedes в населенном пункте Зиндельфинген, один человек погиб. Об этом сообщило издание Bild.

«Один человек в результате ЧП погиб, еще один получил ранения», — указали в материале.

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Прибывшие на место правоохранительные органы оперативно задержали стрелявшего, мотивы его действий на данный момент неизвестны, писал RT.

На предприятии в Зиндельфингене производят автомобили премиального S-класса. О сбоях в работе завода не сообщалось.

В прошлое воскресенье стрельба произошла в центре города Аллен, штат Техас. Мужчина припарковался на одной из улиц, вышел из машины и открыл огонь по прохожим.

На месте погибли восемь человек, еще девять получили ранения, двое из них скончались в больнице.

Губернатор штата Грег Эбботт охарактеризовал стрельбу как невыразимую трагедию и обещал оказать правоохранителям необходимую помощь в расследовании.