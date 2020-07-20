Стрельба произошла на улице Вашингтона. Есть погибший и пострадавшие

В Вашингтоне неизвестные открыли огонь по прохожим. Один человек погиб, еще восемь пострадали. Полицейские разыскивают трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на машине.

Стрельба произошла днем в воскресенье, 19 июля, на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции в Тwittеr.

В правоохранительных органах случившееся назвали целенаправленной атакой. В больницы с места происшествия увезли девять человек, один из раненых скончался.

«Двое в тяжелом состоянии, один скончался. Остальные, по словам медиков, получили огнестрельные ранения, не угрожающие жизни», — уточнил глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм.

По его словам, стрелявшие были вооружены длинноствольным оружием. У одного из них был пистолет. Целями нападавших стали несколько человек, все они взрослые. Среди них одна женщина.

Следователи собрали записи с близлежащих камер видеонаблюдения. Разыскиваются трое темнокожих мужчин, которые уехали с места преступления на темном автомобиле. Некоторые из пострадавших уже попадали в поле зрение стражей порядка.

Более 10 человек пострадали в результате перестрелки в американском городе Пеория, двое из них — в тяжелом состоянии.