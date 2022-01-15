Стрельба произошла на рэп-концерте в США

Неизвестный в США открыл стрельбу в концертном зале WOW Hall, расположенном в городе Юджин, штат Орегон. Ранения получили шесть человек, их доставили в местную больницу, сообщили на странице городского управления полиции в Twitter.

Полицейские разыскивают подозреваемых, ни одного человека пока не задержали. В полиции попросили сообщать любые сведения, которая могут помочь найти преступников.

Стрельба произошла на концерте рэперов Lil Bean и Zay Bang, сообщил Fox News.

Сообщения о выстрелах в концертном зале поступили поздним вечером в пятницу. Стражи порядка экстренно прибыли на место. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, среди которых четверо мужчин и одна женщина, позже число раненых увеличилось до шести. Их состоянии не уточняется. В полиции также не уточнили, все ли они были подстрелены.

Улицу возле концертного зала взяли под оцепление. О преступнике и его мотивах ничего не известно. Обстоятельства выясняются. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее американского рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении поклонника на улице. Предположительно, Канье набросился на фаната после того, как тот его сфотографировал.