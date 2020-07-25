Стрельба произошла на базе ВВС США во Флориде. Есть погибший

Стрельба произошла на базе ВВС США во Флориде. В Результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранения.

«Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал», — говорится в сообщении командира 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Херлберт-Филд в Facebook. Заявление цитирует РИА «Новости».

Подразделение ранее уже сообщало о стрельбе, после которой базу закрыли в целях безопасности.

Несколько дней назад неизвестный расстрелял траурную процессию в Чикаго. В больницы попали минимум 14 человек. Пострадавших развезли по пяти клиникам в разных частях города. Правоохранители тогда нашли на месте происшествия порядка 60 разбросанных по асфальту гильз. На одном из опубликованных в Сети видео слышны выстрелы. Люди разбегались с улиц в поисках укрытия. По словам спасателей, среди раненых были минимум четыре женщины. Их возраст от 24 до 38 лет. Одной из них выстрелили в грудь.