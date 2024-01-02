Мир 02 января 2024, 02:41 Стрельба на новогодней вечеринке в Лос-Анжелесе унесла жизни двух человек KABC: двое человек погибли из-за стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анжелесе Unsplash

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Два человека скончались в результате стрельбы во время новогодней вечеринки в Лос-Анжелесе. Восемь участников мероприятия попали в больницу с ранениями, сообщила радиостанция KABC.

«Два человека погибли на месте, восемь попали в больницу в результате стрельбы на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь», — говорилось в сообщении.

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Подробности пока не известны, но сообщается, что кто-то открыл огонь после полуночи в понедельник, 1 января.

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