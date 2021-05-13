Ученые обратили внимание на сокращение стратосферы Земли

Испанские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что стратосфера Земли сократилась. С выводами ученых ознакомился сайт «Мир 24».

Исследователи обнаружили, что с 1980-х годов стратосфера сократилась примерно на 400 метров. Если ничего не изменится, к 2080 году она уменьшится еще на один километр. Отмечается, что подобные изменения могут повлиять на радиосвязь, навигационную систему и работу спутников. По мнению экспертов, причиной этого явления являются выбросы СО2.