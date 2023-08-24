24 августа 2023, 15:10
Стратегию США по Африке назвали оскорбительной
Глава МИЛ Лавров назвал оскорбительной стратегию США по Африке
Глава МИД России Сергей Лавров назвал оскорбительными планы Соединенных Штатов по Африке. Соответствующее заявление министра привел ТАСС.
По словам главы ведомства, США придерживаются стратегии, в которой указывают государствам африканского континента, каких партнеров они должны выбирать.
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Интересы Африки должны быть обеспечены в Совете безопасности ООН, подчеркнул министр. Он добавил, что Россия последовательно выступает за упрочение позиций стран континента в многополярном устройстве мира, писал kp.ru.
Лавров также уличил Соединенные Штаты в попытке нанести России «стратегическое поражение», максимально ослабить страну в военном, политическом и экономическом планах. Однако ультимативная позиция Запада не приведет к миру — Россия никогда не согласится с ущемлением своих интересов.
США
Африка
Сергей Лавров
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