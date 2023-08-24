Мир 24 августа 2023, 15:10 Стратегию США по Африке назвали оскорбительной Глава МИЛ Лавров назвал оскорбительной стратегию США по Африке Evgeny Philippov/GlobalLookPress

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал оскорбительными планы Соединенных Штатов по Африке. Соответствующее заявление министра привел ТАСС.

По словам главы ведомства, США придерживаются стратегии, в которой указывают государствам африканского континента, каких партнеров они должны выбирать.

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Интересы Африки должны быть обеспечены в Совете безопасности ООН, подчеркнул министр. Он добавил, что Россия последовательно выступает за упрочение позиций стран континента в многополярном устройстве мира, писал kp.ru.

Лавров также уличил Соединенные Штаты в попытке нанести России «стратегическое поражение», максимально ослабить страну в военном, политическом и экономическом планах. Однако ультимативная позиция Запада не приведет к миру — Россия никогда не согласится с ущемлением своих интересов.