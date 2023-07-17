Мир 17 июля 2023, 15:50 Стратегию Путина по Украине оценили в США Ветеран ВС США Дрейвен: стратегия Путина нанесла мощный удар по Зеленскому РИА «Новости»

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Стратегия российского президента Владимира Путина против Запада и Украины нанесла мощный удар по ВСУ и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом в Twitter сообщил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

По его словам, Путин является гением, несмотря на продолжительность боевых действий на Украине.

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«Путин полностью исчерпал боевые возможности украинской армии. Также он позволил всему миру увидеть Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил всю лживость западных стран», — написал Дрейвен.

Бывший военный отметил, что политика Путина помогла многим странам сплотиться вокруг России и Китая, нанеся серьезный урон западной экономике.

«Аккуратные и взвешенные действия российского лидера показали его на мировой арене в крайне выгодном свете», — добавил он.

Ранее Дрейвен заявил, что украинскому народу было бы безопаснее существовать вместе с Россией.