Мир 07 августа 2023, 00:41 Стратегия НАТО провалилась на Украине Newsweek: разгром ВСУ вскрыл уязвимость НАТО перед сильным противником

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Провальное контрнаступление ВСУ стало доказательством уязвимости НАТО перед соперником, у которого есть высокотехнологичное вооружение. Об этом написало издание Newsweek.

«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев», — заявил аналитик Дэвис Эллисон.

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По его словам, стратегию альянса никогда не подвергали серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником.

Ранее полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон напомнил, что решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации является реакцией на попытку НАТО разместить на Украине баллистические ракеты.

Он указал, что после распада Советского Союза страны НАТО начали экспансию в Восточной Европе, что не одобрили в России. Путин пытается предотвратить расширение военного блока, которое становится очень опасным, резюмировал полковник.