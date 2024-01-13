13 января 2024, 13:01
«Стратегическая глубина». Моравецкий сделал шокирующее признание об армии России
Экс-премьер Польши Моравецкий: у ВС РФ есть серьезные преимущества на фронте
Российская армия обладает значительным преимуществом на поле боя. Такое неожиданное признание сделал бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Daily Express.
Вооруженные силы Украины, провалившие контрнаступление, теперь вызывают серьезное беспокойство у стран Североатлантического альянса. Ситуация движется не в том направлении, как хотелось бы НАТО.
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«У России, у президента [Владимира] Путина, обладающего большими ресурсами, есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике», — сказал он.
Украина все еще вызывает «большие опасения» у стран-членов военно-политического блока.
Ранее Украина признала, что многих мобилизованных в ВСУ плохо готовили к сражениям. Пленный старший сержант ВСУ Михаил Глыва заявил, что многие украинские бойцы не хотят отправляться на передовую, но выполняют приказы, опасаясь наказания.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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