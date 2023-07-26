Мир 26 июля 2023, 06:24 Стратеги США спонсировали террористические планы киевских преступников — посол Посол России Антонов обвинил власти США в спонсировании террористических планов Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство США анонсировало новый пакет помощи Украине. Однако оно повело себя не как бескорыстный благодетель, а как спонсор новых терактов. Посол России Анатолий Антонов заявил об этом в Telegram-канале дипучреждения.

«Ступив на путь войны, Вашингтон не в силах остановиться. Вместо того, чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников», — заявил он.

Реклама

Дипломат подчеркнул, что США пытались показать себя в роли бескорыстного благодетеля Украины и манипулировать общественным мнением, но на самом деле добивались еще большего числа жертв среди мирных жителей. Анатолий Антонов предупредил, что ракеты и снаряды, купленные на деньги американских налогоплательщиков, превратят города в руины и останутся лежать на минных полях.

Белый дом подготовил новый пакет помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. В него вошли беспилотники Hornet, системы ПВО, ракеты Javelin, Hydra-70 и Stinger, снаряды для HIMARS, бронетранспортеры Stryker, другие виды техники и боеприпасов.