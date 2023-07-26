26 июля 2023, 06:24
Стратеги США спонсировали террористические планы киевских преступников — посол
Посол России Антонов обвинил власти США в спонсировании террористических планов Украины
Правительство США анонсировало новый пакет помощи Украине. Однако оно повело себя не как бескорыстный благодетель, а как спонсор новых терактов. Посол России Анатолий Антонов заявил об этом в Telegram-канале дипучреждения.
«Ступив на путь войны, Вашингтон не в силах остановиться. Вместо того, чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников», — заявил он.
Реклама
Дипломат подчеркнул, что США пытались показать себя в роли бескорыстного благодетеля Украины и манипулировать общественным мнением, но на самом деле добивались еще большего числа жертв среди мирных жителей. Анатолий Антонов предупредил, что ракеты и снаряды, купленные на деньги американских налогоплательщиков, превратят города в руины и останутся лежать на минных полях.
Белый дом подготовил новый пакет помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. В него вошли беспилотники Hornet, системы ПВО, ракеты Javelin, Hydra-70 и Stinger, снаряды для HIMARS, бронетранспортеры Stryker, другие виды техники и боеприпасов.
США
Терроризм
Оружие
Украина
Реклама
Реклама