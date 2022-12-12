Эксклюзив 12 декабря 2022, 01:37 Страшный бизнес с огромной прибылью. Под Артемовском заметили «черных трансплантологов» Военный журналист Борзенко: бизнес «черных трансплантологов» приносит им огромную прибыль Pxhere

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В ЛНР заявили о прибытии под Артемовск «черных трансплантологов». Они не связаны с ходом боевых действий, поскольку их алгоритм подчиняется другим законам, объяснил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

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Койки забиты людьми

«Черные трансплантологи» не связаны с ходом боевых действий. Потому что алгоритм их ведения подчиняется другим законам и к «черным трансплантологам» не имеет прямого отношения. То, что под Артемовском действительно, как называет ВСУ, Бахмутская мясорубка, говорит о том, что большое количество бойцов ВСУ гибнет и получает тяжелые ранения.

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Госпитали всех близлежащих городов, куда могут довезти раненых, просто забиты людьми. Они переполнены военнослужащими, получившими серьезные ранения. Многих не довозят даже, потому что по дороге они умирают. У ВСУ нет четкой вертолетной доставки. Знаете, как есть такая система — еще американцы ее придумали: раненый должен через 15, максимум 20 минут, лежать на операционном столе. Потому что самый важный аспект здесь — это время, чтобы спасти человека.

Госпиталь подо Львовом

Теперь о «черных трансплантологах». Я довольно долго занимался этим вопросом, причем еще во время югославской войны. И скажу такие вещи, к чему я пришел, нет прямых 100% подтверждений, поэтому я не могу ни на что сослаться, кроме как на косвенные источники.

Но реально складывается такая картина, что где-то подо Львовом существует переносной госпиталь — это такие надувные ангары. Такие госпитали есть и у нас, и были еще во время чеченских событий, это просто большие надувные операционные залы, где врачи оперируют раненых. Но этот особый госпиталь подо Львовым занимается только пересадкой органов и их отправкой напрямую в Германию. Там есть небольшой аэродром, посадочная полоса, куда могут приземляться легкомоторные самолеты. Они занимаются перевозкой органов.

Здесь надо понимать, что туда привозят не тех тяжело раненых, которых нужно срочно положить на операционный стол и что-то делать с его ранениями. А перевозят, скорее, легко раненных бойцов. Их усыпляют и потом везут в этот госпиталь «черных трансплантологов» подо Львовым. Чтобы их была возможность довезти, чтобы они не скончались

Такая вещь есть, причем еще летом во время серьезных боев на Донбасской дуге даже украинские военнопленные говорили о некоей боязни среди военнослужащих, когда приезжали скорые и забирали людей. Были случаи, когда спрашивали, куда везут побратима, а медики даже не могли ответить. И сделали вывод такой, что эти медики не говорят на украинском языке, что это какие-то странные медики и куда они везут, неизвестно.

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Была такая боязнь не попасть в такую скорую помощь. И люди, которых увозили с ранениями на этих машинах, назад уже не возвращались.

Колоссальные деньги

Естественно, рядом с таким госпиталем по расчленению людей на органы имеется маленький портативный крематорий, в котором сжигают все то, что остается, чтобы не было никаких следов, чтобы никто потом не докопался. Как это было, например, в Югославии, когда раскапывали могилы и находили тела людей, у которых были вырезаны органы. И все это было зашито так, как зашивают трупы после медицинской экспертизы.

Поэтому такая вещь есть. И можно сделать вывод о том, что органы поступают с Украины, хотя бы по тому факту, что цены на пересадочные органы значительно упали — примерно на треть от стоимости. Это страшный бизнес, который приносит более 500% прибыли, и в нем, конечно, задействованы люди непосредственно из Киева, из администрации Зеленского. Может, и он сам. Не могу этого утверждать, но сам факт того, что такой госпиталь работает и идет доставка органов, процесс существует, говорит о том, что киевские власти спокойно к этому относятся и в курсе этих событий.