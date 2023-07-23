Мир 23 июля 2023, 02:53 Страшное предсказание Байдена нашли в США NYP: более 30 лет назад Байден сделал предсказание о себе РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден более 30 лет назад, когда еще был сенатором поделился предсказанием о том, что к 2020 году его «не будет в живых». Об этом написала New York Post.

Журналисты показали видео 1991 года с выступлением Байдена в Детройтском юридическом колледже. В то время он был сенатором от штата Делавэр и рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда страны.

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Байден напомнил, что решения судей влияют на происходящее в Соединенных Штатах «спустя много времени после ухода президента Буша».

«Если судья Дэвид Саутер проживет столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году», — сказал тогда он.

После этого Байден заявил, что к данному году, скорее всего, его уже не будет в живых. В итоге, политик ошибся дважды. Судья Саутер ушел в отставку в 2009 году. А сам Байден жив и руководит США, резюмировали авторы издание.

Ранее Джо Байден перепутал Россию с Украиной. Он заявил, что России следует перестать атаковать свои же территории, чтобы завершить украинский кризис.