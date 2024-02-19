Мир 19 февраля 2024, 02:00 «Страшное оружие». Боевики ВСУ испугались российской авиабомбы «РВ»: засевшие на коксохиме боевики ВСУ назвали КАБ «страшным оружием русских» РИА «Новости»

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Украинские боевики из «Азова»* испугались прилета корректируемой авиабомбы (КАБ), взрывная волна от которой достигла подземелья Авдеевского коксохимического завода, в котором они прятались от российских атак. Об этом сообщили в своем Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«И прилетела она на видео далеко от наших ребят. Ближняя зона — это страшная контузия», — написал военный специалист ВСУ в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

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Украинские боевики назвали КАБ «страшным оружием русских».

Вчера днем, 17 февраля, российские военные вошли на территорию Авдеевского коксохимического завода, подняв флаг на крыше предприятия. По словам военкора Евгения Поддубного, украинские неонацисты не смогут спрятаться в подвалах коксохимического завода, так как с ними не станут церемониться и «будут оттуда выковыривать с помощью ФАБов».

До этого газета The New York Times сообщила, что командование ВСУ отправило в Авдеевку лучшие подразделения, пытаясь удержать город.

Ранее российские войска перешли в мощное наступление на Запорожском направлении, обрушив на противника град ударов и выбив со многих позиций в районе села Работино.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.