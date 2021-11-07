Страшное ДТП в Мексике унесло жизни 19 человек. Видео

На трассе Мехико — Пуэбло грузовик протаранил несколько машин, стоявших в очереди на оплату проезда по дороге Сан-Маркос - Уикстоко. Погибли 19 человек. Среди них трое несовершеннолетних. Предварительно, у грузовика отказали тормоза.

Как сообщил 24 Horas Quintana Roo, большинство погибших сгорели в своих машинах. Грузовик вез более 200 литров горючего.

На месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено, началось тушение пожара. Приехала полиция.

В конце сентября в Железноводске в маршрутку врезалась машина такси. Погибли два человека, пострадали еще 16.