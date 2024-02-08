Мир 08 февраля 2024, 18:03 Страшная вещь. Украинцы стали бояться людей в форме из-за действий военкомов Депутат Рады Разумков признал, что украинцы боятся людей в форме из-за военкомов РИА «Новости»

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Действия военных комиссаров в рамках мобилизации привели к тому, что украинцы стали бояться людей в форме. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире всеукраинского телемарафона.

«Те действия ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов — прим. ред.), которые сегодня происходят, приводят к очень страшной вещи», — подчеркнул парламентарий.

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Сегодня, когда люди видят защитников и других сограждан в форме, они начинают прятаться или переходить на другую сторону улицы, рассказал Разумков.

Накануне Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении правил мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток и возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до ареста банковских счетов.

Новая версия законопроекта о мобилизации спровоцирует раскол внутри страны и общественное противостояние, считает председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, этот документ стал катастрофой для украинцев.