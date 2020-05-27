«Страшилка по-американски»: обвинение России в переброске самолетов в Ливию назвали фейком

США обвинили Россию в переброске военных самолетов в Ливию. Первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов назвал такие заявления фейком и американской страшилкой.

«Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций. Американская сторона в очередной раз пытается разыграть российскую карту», — сказал Красов «Интерфаксу».

Депутат подчеркнул, что Россия выступает против кровопролития в Ливии. Кроме того, страна призывает всех участников конфликта сложить оружие и начать переговоры.

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США обвинило Россию в помощи наемникам, выступающим за Ливийскую национальную армию. По словам командования, в мае российские военные самолеты перебросили в Ливию. Там оказалось как минимум шесть истребителей МиГ-29 и пять бомбардировщиков Су-24. Американская сторона заявила, что самолеты доставили в Сирию, где попытались перекрасить, чтобы замести следы. В доказательство своих слов США опубликовали в Twitter фотографии самолетов.

Несмотря на обвинения США, в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва выступает против перехода власти в Ливии к Ливийской национальной армии.