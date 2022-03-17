Некоторые страны Запада запросили провести заседание Совбеза ООН по Украине. В их числе США, Франция и Норвегия, сообщила британская миссия при организации.

«Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили проведения заседания СБ ООН по Украине», — написала британская миссия в Twitter.

При этом дату и время проведения заседания в сообщении не уточнили. Как заявил источник РИА «Новости» в Совбезе ООН, встречу просят провести во второй половине дня в четверг, 17 марта. Собеседник агентства уточнил, что заседание планируется посвятить вопросу гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида предложил провести реформу Совета Безопасности ООН в связи с проведением спецоперации. С таким заявлением он выступил на съезде правящей Либерально-демократической партии, но о сути изменений говорить не стал.

Совет Безопасности ООН является постоянно действующим органом, на котором лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасности.