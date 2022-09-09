Страны Запада ввели 11 тысяч санкций против России | 360°

Мир 09 сентября 2022, 03:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Страны Запада ввели 11 тысяч санкций против России Постпред РФ в Вене Ульянов: страны Запада ввели 11 тысяч санкций против России Unsplash/Ben o Bro

Читать 360tv в

Западные страны ввели тысячи антироссийских санкций, но при этом сами столкнулись с их последствиями. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщил ТАСС со ссылкой на его соцсети.

«Запад ввел рекордные 11 тыс. санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили», — написал высокопоставленный дипломат.

Реклама

Первые экономические ограничения в адрес России последовали после признания Россией независимости республик Донбасса. Следующие — после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

Реклама

США и Европа усилили санкционное давление, однако это привело к росту инфляции в этих странах. Кроме того, на Западе разразился энергетический кризис, из-за которого правительствам пришлось вводить норму на потребление энергоресурсов.

0 0 0 0 0 0