Мир 16 февраля 2023, 15:08 Страны Запада уличили в корыстном использовании России Секретарь Совета безопасности России Патрушев заявил о мечтающем о развале России Западе РИА «Новости»

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Руководители западных стран много лет нарушали данные России обещания и преследовали только собственные корыстные цели под прикрытием заявлений о партнерских отношениях. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что ни одно из заключенных соглашений о развитии партнерских отношений страны Запада не выполнили, а преследовали цель развалить Россию.

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«Нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России», — заявил Патрушев.

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Секретарь Совета безопасности России отметил, что Запад обещал не включать в НАТО страны Восточной Европы и не размещать оружие около границ страны. Еще одним доказательством коварства стало заведомое невыполнение Минских соглашений и раскачивание на Украине антироссийских настроений для предстоящей войны.

Патрушев добавил, что коллективный Запад исчерпал кредит доверия из-за развязанных по всему миру войн. Он напомнил, что именно по инициативе США, которые не считались с чужими жизнями, Югославия оказалась под ударом со стороны НАТО.