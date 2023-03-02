Эксклюзив 02 марта 2023, 19:12 Страны Запада сорвали весеннее наступление ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: нехватка оружия с Запада сорвала планы Украины о наступлении Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские власти продолжают мечтать о предстоящем весеннем наступлении. Но военная помощь из Евросоюза задерживается, а США уже поставили перед Украиной ультиматум: победа — или поставки оружия и финансирования прекращаются. На этом фоне Германия заявила о полном развале своей армии, чтобы киевский режим прекратил клянчить оружие. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Американцы, отметил он, прекрасно понимают, что именно к уничтожению европейских танков российскими войсками привлекут больше внимания всего мира.

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«Опять же будут опустошаться запасы и Бундесвера и других европейских государств, которым американцы будут поставлять те самые Abrams, которые они не спешат отдавать киевскому режиму. То есть достаточно меркантильная и циничная позиция», — заявил Онуфриенко.

Военный эксперт добавил, что, судя по сообщениям западной прессы, поставка даже двух танковых батальонов, которым грозил Евросоюз, оказалась невозможной. Поэтому исполнение желания ВСУ «въехать» на территорию Крыма не состоится, как и все весеннее наступление, о котором так долго грезили в Киеве.