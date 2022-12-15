Мир 15 декабря 2022, 14:00 Страны Запада приготовились к обрушению экономики Украины WP: Запад приготовился к сценарию Судного дня из-за ситуации на Украине freepik

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Конфликт на Украине начал развиваться по наихудшему сценарию из возможных. Выход из строя энергетической системы страны приведет к полному обрушению экономики, поддержать которую за счет западных денег не получится. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

Авторы материала отметили, что еще летом власти Украины рассчитывали на то, что для покрытия расходов в следующем году им потребуется не менее 55 миллиардов долларов. Но после ударов по энергетической системе эта сумма выросла, а шансы получить ее от стран Запада существенно сократились.

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«Правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса», — говорится в статье.

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Европейский Союз и США объявили, что в следующем году направят на Украину финансовую помощь в размере 30 миллиардов долларов. Но пока ни по одному траншу нет одобрений. Эти деньги только оставят экономику страны на плаву, не позволяя ей пройти критическую границу падения.

Вторым ударом по экономике станет массовое бегство жителей Украины, которые заберут все накопления. Это приведет к обвалу национальной валюты. Жители замерзающих и оставшихся без света городов массово начнут выезжать в Европу, которая уже приняла миллионы беженцев. Это приведет к новому витку кризиса, потому что размещать новое количество людей просто негде.

Эксперты уже заявили, что объемы финансовой помощи Запада Украине должны составлять до двух миллиардов долларов ежемесячно. Но выделение этих денег скажется на жителях стран Евросоюза и США. Власти уже начали готовить своих избирателей к негативному сценарию.