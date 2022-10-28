Страны Запада не выступили по существу на заседании СБ ООН по биолабораториям | 360°

Мир 28 октября 2022, 00:23 Страны Запада не выступили по существу на заседании СБ ООН по биолабораториям Поспред РФ Небензя: Страны Запада не выступили по существу в СБ ООН по биолабораториям Pxhere

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Западные страны ничего не сказали по существу на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по американским биолабораториям на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Его слова процитировал ТАСС.

Российский постпред при ООН добавил также, что в случае, если нарушение США Конвенции о запрещении биологического оружия докажут, то им придется отвечать за это.

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По словам Небензи, «в пропагандистском арсенале наших западных коллег» уже давно присутствует аргумент, говорящий о том, что «Россия включает ложную тревогу, распространяет дезинформацию, вводит членов СБ в заблуждение, отвлекает Совет от обсуждения более важных дел».

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Но по существу, как отметил российский постпред при ООН, ничего услышано сегодня не было.

«Да и сказать нашим западным коллегам было нечего, кроме того, что, по их высокому и безапелляционному мнению, все это не заслуживает ни малейшего внимания», — резюмировал он.

Ранее Россия выступила с предложением о создании комиссии из членов СБ ООН по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Также российская сторона направила в организацию жалобу по поводу деятельности биолабораторий США на территории Украины.

Из письма Небензи к генеральному секретарю ООН и председателю Совбеза следовало, что Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за их несоблюдения обязательств в рамках военно-биологической деятельности на территории бывшей Советской республики.