Российская сторона и западные страны не желают втягиваться в военный конфликт, несмотря на демонстрацию силы и резкие заявления. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

«Продолжаю считать, что ни одна из сторон интереса быть втянутой в военный конфликт, несмотря на все жестокие заявления бряцание оружием», — заявил Гремингер.

Западные государства выражают свою обеспокоенность якобы возможным военным вторжением России на Украину. Российская сторона утверждает, что не собирается нападать на соседнее государство, а эти заявления расценивает, как предлог для стран НАТО разместить больше единиц военной техники рядом с границами РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ни одна страна не будет воевать на их стороне в случае возможного военного вторжения России. Он считает, что по этой причине страну не принимают в НАТО, поскольку альянсу придется выступить на стороне Украины против России.

Ранее президент Хорватии Зоран Милановича заявил, что в случае конфликта Москвы и Киева Загреб отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.