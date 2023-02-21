Мир 21 февраля 2023, 10:05 Страны Восточной Европы в США назвали новым центром тяжести НАТО Politico: в США назвали страны Восточной Европы новым центром тяжести НАТО РИА «Новости»

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Центр лидерства ЕС смещается в страны Восточной Европы. К такому выводу в статье для издания Politico пишет внештатный научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), офицер военной разведки США Челс Михта.

По его мнению, причиной такой трансформации стал конфликт на Украине. Также автор материала отметил, что роль центра забирает на себя Польша, создавшая так называемую «коалицию Leopard 2». Помимо этой страны, в объединение вошли Финляндия, Норвегия, Испания, Нидерланды и Дания.

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«[Коалиция] может изменить внутреннюю динамику Европы, сместив центр тяжести НАТО с франко-германского тандема», — предположил Михта.

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Также он поделился мнением, что изменение в распределении сил в этой части континента обусловлено не только политическими факторами, но и жесткостью высказываний и готовностью идти на риск.