Мир 19 июля 2023, 15:36 Страны Восточной Европы продлили эмбарго на ввоз зерна с Украины Польша согласовала с соседними странами запрет на ввоз зерна с Украины РИА «Новости»

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Правительства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии подписали декларацию о продлении запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Возможность проезда украинских фур с зерном через свою территорию они сохранили. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

Он подчеркнул, что подписанная декларация демонстрирует позицию всех пяти стран в отношении запрета выхода на национальные рынки украинского зерна.

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«В нашей декларации есть общая позиция, что мы открыты для транзита», — заявил Телус.

Введенный Евросоюзом срок запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции Украины в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию истекает 15 сентября. Подписанная членами правительства государств Восточной Европы декларация призвана продлить этот срок. На другие страны ЕС ограничение не распространяется.

В связи с прекращением зерновой сделки и фактическим закрытием морского гуманитарного коридора Украина может поставлять сельхозпродукцию только сухопутным путем через соседние государства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Еврокомиссия не согласится на удовлетворение подписанной декларации и не продлит срок действия запрета поставок на рынки пяти стран украинской сельхозпродукции, то Польша не пропустит на свою территорию фуры и грузовые поезда с территории Украины.

«Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами», — подчеркнул глава польского правительства.

В минувший вторник, 18 июля, Моравецкий заявил, что действующие ограничения на поставки сельхозпродукции Украины снимать не станет, чтобы не дестабилизировать национальные рынки. Он подчеркнул, что Еврокомиссии нужно выработать новые механизмы экспорта после завершения зерновой сделки.