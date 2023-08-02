Мир 02 августа 2023, 18:54 Страны — участницы переговоров по Украине призвали прийти к общему знаменателю Президент Бразилии да Силва призвал найти единый подход к решению кризиса на Украине РИА «Новости»

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Предстоящие переговоры по Украине в Саудовской Аравии станут полезными только при условии, если страны-участницы смогут прийти к единому знаменателю. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент Бразилии Лула да Силва.

Он подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с лидерами Индии, Китая, стран Африки и Латинской Америки.

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«Именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда наступит время, можно добиться мира», — заявил да Силва.

Президент Бразилии добавил, что сам не станет принимать участие в предстоящем заседании. Вместо него позицию страны по видеосвязи озвучит специальный представитель Селсу Аморима, который уже ездил в Россию и на Украину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила, что встреча в Саудовской Аравии может оказаться полезной, если страны Запада поймут всю бессмысленность «плана Зеленского».