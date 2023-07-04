Мир 04 июля 2023, 13:12 Страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию Страны ШОС выпустили совместную декларацию после онлайн-саммита РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Шанхайской организации сотрудничества после прошедшего во вторник онлайн-саммита выпустили совместную Нью-Делийскую декларацию. Об этом сообщила пресс-служба ШОС.

«Члены ШОС подтверждают ненаправленность организации против других международных организаций и стран, а также свою открытость для сотрудничества в соответствии с принципами и целями Устава ООН, на основе общности подходов и учета взаимных интересов к решению общемировых и региональных проблем», — сказано в сообщении.

Реклама

Кроме того, страны ШОС отметили, что выступают за уважение права народов на демократический и самостоятельный выбор путей своего социально-экономического и политического развития.

«Принципы уважения невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды, равноправия, территориальной целостности государств и независимости являются основной развития международных отношений», — указано в тексте декларации.

Члены организации подчеркнули, что односторонние экономические санкции негативно влияют на отношения и несовместимы с международным правом.

Ранее президент России Владимир Путин отметил рост авторитета ШОС в мире.