24 марта 2023, 22:50
Страны Северной Европы заявили о совместном использовании истребителей
Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о координации ВВС
Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания договорились о совместном функционировании ВВС и эксплуатации единого флота из 250 истребителей. В документе прописано, что сотрудничество включает в себя как полеты, так и подготовку кадров. Об этом сообщило Reuters.
В совместном заявлении страны пояснили, что они желают действовать совместно. Однако для этого потребуется разработать концепцию групповых воздушных операций в регионе на основе уже известных способов действий в рамках НАТО.По словам командующего ВВС Дании генерала-майора Яна Дама, на решение об объединении военно-воздушных сил повлияли действия России на Украине в феврале 2022 года. Он добавил, что их единый флот будет сопоставим с флотом большой европейской страны
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Согласно заявлениям, сотрудничество будет включать совместное командование и управление, оперативное планирование, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством и обучение.
Ранее у границ России были замечены два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов. Для идентификации цели и исключения пересечения российской государственной границы в небо подняли истребитель Су-35.
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