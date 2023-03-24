Мир 24 марта 2023, 22:50 Страны Северной Европы заявили о совместном использовании истребителей Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о координации ВВС РИА «Новости»

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Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания договорились о совместном функционировании ВВС и эксплуатации единого флота из 250 истребителей. В документе прописано, что сотрудничество включает в себя как полеты, так и подготовку кадров. Об этом сообщило Reuters.

В совместном заявлении страны пояснили, что они желают действовать совместно. Однако для этого потребуется разработать концепцию групповых воздушных операций в регионе на основе уже известных способов действий в рамках НАТО.

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Согласно заявлениям, сотрудничество будет включать совместное командование и управление, оперативное планирование, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством и обучение.

Ранее у границ России были замечены два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов. Для идентификации цели и исключения пересечения российской государственной границы в небо подняли истребитель Су-35.